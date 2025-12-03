„Zrobione w Szczecinie”. Wyróżnienia dla firm i twórców [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W Willi Lentza w środę 3 grudnia odbyła się uroczysta gala ósmej edycji marki „Zrobione w Szczecinie”. To wyróżnienie przyznawane przedsiębiorcom, twórcom i organizacjom, które swoją działalnością kształtują pozytywny wizerunek miasta oraz podnoszą jakość lokalnego rynku.

Projekt funkcjonuje od 2018 roku i cieszy się rosnącym zainteresowaniem - dotychczas o prawo używania miejskiego znaku ubiegało się blisko 300 firm, a 120 z nich - w tym „Kurier Szczeciński” - otrzymało prestiżowy tytuł.

W tegorocznej edycji napłynęło ponad 70 zgłoszeń. Kapituła oceniała je według pięciu kryteriów: szczecińskiego charakteru produktu lub usługi, jakości, wpływu na promocję miasta, oryginalności oraz obecności na lokalnym rynku. Do grona nagrodzonych dołączyło 21 laureatów: osiem firm w kategorii usług i trzynaście w kategorii produktów.

Podczas wydarzenia prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, podziękował uczestnikom za ich wkład w rozwój miasta i docenił kreatywność miejscowych przedsiębiorców.

– Dziękujemy wam wszystkim za zainteresowanie tym programem. Osiem lat temu rozpoczęliśmy ten proces, bo dostrzegliśmy, jak wiele dzieje się w Szczecinie dzięki waszej pracy. To państwo budujecie potencjał gospodarczy naszego miasta, a wasze powodzenie przeradza się w nasz wspólny sukces – mówił prezydent. – Za każdym razem zwycięskie produkty i usługi mnie zaskakują. Widać w nich nie tylko profesjonalizm, ale przede wszystkim pasję, która napędza rozwój lokalnej przedsiębiorczości – podkreślił.

W kategorii usług wyróżniono m.in. Fundację Muzeum Zduńskie Opowieści za stworzenie unikalnego muzeum rzemiosła, Kulinarne Atelier Beaty Wodnickiej za autorskie warsztaty kulinarne oraz Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” za podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa narodowego. Nagrodzono także butikowy sklep z obuwiem Kafka S.C., galerię ArtGalle prowadzącą cykl wystaw „Mistrz i Morze”, winnicę Julo prowadzoną przez Mariusza Ronewicza, stronę internetową LiveSzczecin.pl oraz firmę MELBEST specjalizującą się w produkcji mebli na wymiar.

W kategorii produktów nagrody trafiły m.in. do firmy ASTILLERO / NET MARINE GROUP za mobilny dok NMG1, marki Nemo za Paprykarz Szczeciński, ceramik Natalii Izbickiej tworzonych ręcznie oraz miniaturowych olejnych magnesów Mal-Art Izabeli Ewy Staśkiewicz. Wśród pozostałych nagrodzonych znaleźli się również Bar Bistro Piccolo za kultową pizzę na grubym cieście, Geobike za linię rowerów elektrycznych Sedina, Griffin i Arkona, PPHU „Ja Swój” – Kisi-Kiss za napoje żywe, AgwHandmade za ręcznie robione kardigany i autorskie swetry, Brand Me Up Aleksandry „Meduzy” Gruszki za projekt fotograficzny „Intonacje”, DOLLA za świeżo paloną kawę oraz platforma karaoke iSing oraz Wilkocki PR Michał Wilkocki za portal „Szczecin znany i historyczny”.

