Data publikacji: 17 kwietnia 2026 r. 18:31
Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2026 r. 18:41
Zrobione w Szczecinie. Festiwalowo w hali przy ul. Szafera
W ten weekend 18-19 kwietnia w Enea Arena przy ul. Szafera odbędzie się kolejny Festiwal „Zrobione w Szczecinie”. To okazja, by poznać laureatów marki, przyznawanej od 2018 roku. Obecni będą szczecińscy twórcy i przedsiębiorcy, z którymi można porozmawiać o ich produktach oraz trendach w biznesie, designie i gastronomii. Wstęp na strefę festiwalową jest bezpłatny. W sobotę festiwal potrwa w godz. 10-18, w niedzielę 10-17. Równolegle w Enea Arenie odbędzie się również II Szczecin Coffee Festival, to wydarzenie jest biletowane. (K)


