Zrób sobie zdjęcie w wyjątkowej scenerii

Znany szczeciński zakład fotograficzny zaprasza w sobotę i niedzielę (17 i 18 grudnia) na darmowe sesje fotograficzne. Swoje stoisko, udekorowane świątecznymi akcentami, Minifot prowadzi na deptaku Bogusława w trakcie trwającego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

– Dostałyśmy domek i postanowiłyśmy zrobić tam scenerię świąteczno-zimową – mówi Olga Iwanow z zakładu Minifot. – W każdy weekend robimy coś innego, w różnych tonacjach świątecznych. Teraz też będzie coś nowego.

Zdjęcia są całkowicie darmowe. Olga Iwanow chce podziękować wszystkim klientom zakładu, którzy korzystali z jego usług przez ostatnie lata, a także zachęcić nowe osoby.

– Ludzie przychodzą, bo wiedzą z mediów społecznościowych o naszej akcji – mówi Iwanow. I dodaje, że największą radość zdjęcia wzbudzają u dzieci.

Minifot zaprasza na sesje w weekend – w sobotę i niedzielę, 17 i 18 grudnia od godziny 13 do 16. Będzie to ostatnia okazja przed świętami, ponieważ stoisko zamknie się razem z jarmarkiem bożonarodzeniowym na deptaku. Zdjęcia można zrobić w domku albo na terenie całego jarmarku. Wykonane zdjęcia są jeszcze obrabiane, a potem wysyłane e-mailem do osób, które się fotografowały.

– Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych – zachęca Olga Iwanow. ©℗

(aj)