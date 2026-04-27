Zostawili zużyty sprzęt, dostali kwiaty [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego po raz kolejny przeprowadzili akcję pod nazwą „Kwiat za grat”. Polega ona na przyniesieniu elektrośmieci, czyli zużytego, niedziałającego sprzętu elektronicznego. Każdy, kto to zrobił, otrzymał w zamian kwiat. Inicjatywa okazała się sukcesem, bo zainteresowanie mieszkańców było spore. Ludzie potrafili przynosić całe ogromne torby niepotrzebnych sprzętów RTV i AGD, laptopów, różnego rodzaju maszyn, telefonów czy baterii.

Wydarzenie miało miejsce w niedzielę na Jasnych Błoniach w godzinach 10.00–14.00. Studenci ustawili się z masą kwiatów doniczkowych na parkingu nieopodal Pomnika Czynu Polaków, obok stały kubły na odpady elektryczne.

– Jest to akcja z wieloletnią tradycją, odbywa się w ramach Tygodnia Ziemi. Tym razem odbywa się już 20. edycja. Dzień Ziemi przypada 22 kwietnia, więc dzisiaj mamy finał serii wydarzeń związanych z tą okazją. To „Kwiat za grat”, czyli zbieramy elektroodpady od mieszkańców Szczecina i okolic, a w zamian dajemy kwiatki – mówi Urszula Lubańska, przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. – Każdego roku akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Wychodzimy po prostu naprzeciw zapotrzebowaniu na pozbywanie się tych zalegających gratów. Przy tak intensywnym rozwoju technologii, kiedy co chwilę wymieniamy telefon, telewizor, lodówkę czy komputer, stare elektrośmieci zalegają w domach i nie ma zbyt wielu okazji, żeby się ich pozbyć. Tutaj pojawiamy się my i dajemy możliwość oddania ich, a w zamian jeszcze otrzymania kwiatka.

Unieszkodliwianiem, składowaniem i recyklingiem zebranych elektrośmieci zajmuje się firma Remondis, która jest także partnerem wydarzenia.

Każdego roku studenci Uniwersytetu Szczecińskiego zbierają około 6–7 ton elektrośmieci – i to w ciągu zaledwie kilku godzin!

Jak informują organizatorzy, akcja „Kwiat za grat” organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Inspiracje Młodych i zawsze cieszy się dużą popularnością. Promuje działania na rzecz edukacji ekologicznej i recyklingu oraz kształtuje postawy prośrodowiskowe.

– Symboliczny kwiat to forma podziękowania – namacalny znak troski o wspólne dobro, jakim jest nasza planeta – tłumaczą organizatorzy wydarzenia.

(aj)

