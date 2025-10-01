„Żółtek” zniknie z osiedla Słonecznego [GALERIA]

Obiekt utracił dawny urok i obecnie jest raczej przykładem zaniedbania niż atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Fot. Dariusz GORAJSKI

Charakterystyczny pawilon handlowo-usługowy przy ul. Rydla 93, znany jako „żółtek”, od lat dominuje krajobraz osiedla Słonecznego. Obecnie jednak jego stan pozostawia wiele do życzenia.

Elewacja budynku jest pomazana graffiti, farba łuszczy się w licznych miejscach, a fragmenty żółtych paneli odpadają, odsłaniając surową konstrukcję pod spodem. Chodnik przy wejściu jest nierówny, a niektóre fragmenty otoczenia pawilonu sprawiają wrażenie zaniedbanych. Kiedyś tętniący życiem dzięki sklepom, punktom usługowym i klubowi osiedlowemu, dziś budynek wygląda jak opuszczony i wymaga pilnej modernizacji.

Obiekt utracił dawny urok i obecnie jest raczej przykładem zaniedbania niż atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Jego wygląd sprawia wrażenie surowego i nieprzyjaznego, a odpadające fragmenty elewacji oraz poplamione ściany potęgują wrażenie chaosu wizualnego.

W planach Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb”, właściciela obiektu, jest nowa inwestycja w tym miejscu. Projekt zakłada zastąpienie obecnego pawilonu nowoczesnym budynkiem mieszkalnym z funkcją usługową na parterze i miejscami postojowymi. Choć szczegóły prac nie są jeszcze znane, zmiana ma przywrócić temu miejscu estetykę i funkcjonalność.

(dg)