Żołnierze WOT poznawali tradycje Armii Krajowej [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

W sobotę, 4 lipca, blisko stu żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyło w zajęciach poświęconych historii Armii Krajowej, zorganizowanych w Przystanku Historia przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Była to kolejna odsłona trwającej od blisko trzech lat współpracy między szczecińskim IPN a zachodniopomorskimi Terytorialsami.

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W szkoleniu uczestniczyli żołnierze batalionu stacjonującego w Szczecinie i Wałczu. Zajęcia odbyły się w ramach szkolenia rotacyjnego, czyli cyklicznych, comiesięcznych ćwiczeń, w których biorą udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Wychowanie patriotyczne to integralna część szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jako formacja i brygada dziedziczymy tradycje Armii Krajowej, dlatego tak ważne jest, żeby każdy żołnierz poznał swoje korzenie i czerpał z tradycji AK siłę do walki i szkolenia. Dzięki naszej współpracy moi żołnierze mają profesjonalnie przygotowane zajęcia – podkreśla ppłk Marcin Michałek, dowódca batalionu 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie i Wałczu.

Współpraca pomiędzy Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie a 14 Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej obejmuje nie tylko edukację historyczną. Żołnierze prowadzą szkolenia z zakresu obronności dla pracowników IPN, a Instytut przygotowuje projekty edukacyjne i zajęcia o charakterze patriotycznym. Obie instytucje wspólnie organizują również uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia z historii Polski.

(dg)

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