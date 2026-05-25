Znicz dla rotmistrza

W poniedziałek 25 maja minie 78 lat od śmierci rtm./płk. Witolda Pileckiego. Rocznica zostanie upamiętniona tego dnia o godz. 21 na Rondzie Rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie.

- 25 maja 1948 r., w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej zamordowany został przez komunistów - Witold Pilecki, żołnierz konspiracji niepodległościowej, ochotnik do Auschwitz, Powstaniec Warszawski, Żołnierz Wyklęty, polski bohater - przypomina Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego. - Zapraszamy na upamiętnienie 78. rocznicy jego śmierci. Przypomnimy o postaci bohatera, pomodlimy się za jego duszę, odczytany zostanie Apel Pamięci, a przede wszystkim zapalimy na Rondzie Rotmistrza Witolda Pileckiego: biało-czerwone znicze, by upamiętnić jego śmierć.

(K)

