Znamy program obchodów Grudnia 1970

Obchody 55. rocznicy Grudnia 1970 roku rozpoczną się w Szczecinie już we wtorek, 16 grudnia. Na g. 10 zaplanowano złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem i na grobach ofiar Grudnia’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, na g. 12 - pokaz filmu dokumentalnego pt. „Grudzień nasz i wasz” w reż. Joanny Pieciukiewicz w Przystanku Historia na Bramie Portowej.

W środę o g. 10 odbędzie się msza św. w intencji ofiar Rewolty Grudniowej w kościele pw. św. Stanisława Kostki przy pl. Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie. O g. 12 rozpoczną się uroczystości pod bramą Stoczni Szczecińskiej. W programie: modlitwa „Anioł Pański”, przemówienia i złożenie kwiatów. Następnie odbędzie się przemarsz pod pomnik Anioła Wolności na pl. Solidarności w Szczecinie

Do udziału w uroczystościach zapraszają organizatorzy: Prezes Stowarzyszenia Społecznego Grudzień’70 – Styczeń’71 Grażyna Adamska, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie Krzysztof Męciński i Przewodniczący Zarządu regionu Pomorze Zachodnie NSZZ Solidarność Dariusz Głogowski.

(as)

