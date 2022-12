Znak za wysoką jakość. „Kurier Szczeciński” wśród laureatów

Laureatów marki „Zrobione w Szczecinie” poznaliśmy w środę w szczecińskiej Willi Lentza. Wyróżnienie od 2018 roku przyznaje miasto Szczecin miejscowym produktom i usługom. Od tego czasu starało się o nie prawie 259 firm, spośród których prawie 100 otrzymało możliwość posługiwania się znakiem w swojej ofercie. Wśród tegorocznych laureatów jest także „Kurier Szczeciński”.

Podczas naboru do tegorocznej edycji wpłynęło 59 wniosków. W obu kategoriach: Produkt i Usługa wyłoniono 19 firm.Zgodnie z regulaminem przy wyborze laureatów marki „Zrobione w Szczecinie” pod uwagę brane były trzy kryteria: szczeciński charakter produktu lub usługi, wysoka jakość i wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Szczecina.

W kategorii usługi laureatami zostali: Dobra Grupa Ds sp. z o.o. – za foodcourt Hala Odra – miejsce gastronomiczno-kulturalne nad Odrą stworzone dla mieszkańców Szczecina, VIP Studio Mebli Tomasz Piotrowski – za projektowanie, produkcję i montaż mebli produkowanych wyłącznie w Szczecinie, SWEET ART JOWITA PAŁCZYŃSKA – za pierwsze polskie Muzeum Szczęścia i Iluzji działające od 2018 roku, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – za działalność edukacyjną w zakresie kształcenia wyspecjalizowanych kadr dla Szczecina i Pomorza Zachodniego oraz HOTEL DANA – BUSINESS&CONFERENCE – za Hotel Dana oraz centrum konferencyjne zlokalizowane w fasadzie zabytkowego budynku.

Laureatami w kategorii produkty zostali: Ampio sp. z o.o. – za autorski system automatyki budynkowej w 100 proc. produkowany w Szczecinie, Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy – za pieczywo produkowane tradycyjnymi metodami na naturalnym zakwasie bez konserwantów i środków polepszających doceniane nie tylko w Szczecinie, SAR – Stacja Akademia Rozwoju Katarzyna Czubakowska – za gadżety i przedmioty codziennej użyteczności o tematyce szczecińskiej, JnL Antony Lewandowicz – za kosmetyki dla mężczyzn pakowane w puszki konserwowe jak Paprykarz Szczeciński, Hoca Lab Aleksandra Hopke – za wyjątkowe świece sojowe, powstające z naturalnych składników, tworzone w niewielkiej manufakturze Hoca Candle mieszczącej się na szczecińskim Pogodnie, Dudowie.pl Małgorzata Duda – za serię książek dla dzieci „Legendy Pomorza Zachodniego” nawiązujących do najciekawszych miejsc i postaci Pomorza Zachodniego, Good Gin Company sp. z o.o. – za premium gin – Heritage Magnolia Gin, którego sercem receptury są kwiaty magnolii, Pracownia Artystyczna „Niepowtarzalne” Sylwia Matulewicz – Za artystyczną, ręcznie wykonaną biżuterię ze srebra i naturalnych kamieni ze szczecińskimi motywami, R3 Polska sp. z o.o. Za Recomat – za nowoczesne urządzenie służące do zwrotu, kompaktowania i segregowania opakowań typu: butelki PET, puszki aluminiowe i nakrętki plastikowe, MOTIF STUDIO Ewa Kaziszko – za artystyczne kolaże i ilustracje dla szczecińskich marek, instytucji i osób prywatnych, Autocomp Management sp. z o.o. – za system szkolno-treningowy „POJEDYNEK” – wirtualną strzelnicę dla szkół i służb mundurowych, UBEESAILOR Katarzyna Łubczonek – Za bransoletki wykonane ręcznie z lin żeglarskich, nawiązujące do morskiego charakteru Szczecina, Kurier Szczeciński sp. z o.o. – za dziennik „Kurier Szczeciński” ukazujący się w Szczecinie od października 1945 r. oraz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART sp. z o.o. – za „PomorzeZachodnie360.pl” – interaktywny portal łączący wirtualne wycieczki, wideo 360 i zjawiskowe multimedia z najpiękniejszych zakątków naszego regionu.

Certyfikat jest przyznawany przez gminę oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta. Celem marki jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych i innowacyjnych. Poza tym certyfikat to także wzmacnianie szczecińskiej tożsamości, podniesienie jakości produktów i usług, a także promocja szczecińskich przedsiębiorców i zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych marek.

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej rok przed zgłoszeniem. Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania znaku, jest możliwość udziału w działaniach promocyjnych prowadzonych w Szczecinie oraz możliwość umieszczenia logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.

