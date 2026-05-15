Zmodernizowano odcinek ulicy Nehringa. Rozpoczęły się odbiory

Remont ul. Władysława Nehringa na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Polickiej dobiega końca. Trwają odbiory końcowe prac.

Inwestycja, realizowana na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego przez firmę Stanled ze Stargardu, kosztowała blisko 3,35 mln zł. Prace ruszyły po podpisaniu umowy jesienią ubiegłego roku i objęły około dwóch kilometrów drogi.

W ramach zadania wykonano frezowanie starej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy bitumicznej wraz z regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego. Prace objęły również infrastrukturę dla pieszych, w tym remont chodników przy skrzyżowaniach z ul. Szosą Polską i ul. Kościelną.

Istotnym elementem projektu była budowa nowego odcinka chodnika o długości blisko 140 metrów na fragmencie między ul. Nehringa a ul. Ogrodniczą, co wiązało się także z przebudową zjazdów do posesji.

Obecnie trwają procedury sprawdzające zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, co stanowi ostatni etap przed formalnym zakończeniem inwestycji.

