Zmiany w komunikacji miejskiej i czasowa organizacja ruchu

Fot. Dariusz Gorajski

Wszystkich Świętych to czas, kiedy mieszkańcy miasta i przyjezdni odwiedzą bliskich na szczecińskich cmentarzach. Pierwsze zmiany w komunikacji miejskiej obowiązują od soboty 26 października.

- Komunikacja miejska w czasie listopadowego święta będzie maksymalnie wzmocniona - zapowiada Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Na trasach pojawią się dodatkowe pojazdy komunikacji miejskiej, nowe linie i około 160 pracowników ZDiTM, którzy zadbają o bezpieczeństwo mieszkańców podróżujących na cmentarze.

ZDiTM przygotował siedem punktów informacyjnych, w których mieszkańcy dowiedzą się o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji przy I, II, III, IV Bramach Cmentarza Centralnego, a ponadto na pl. Kościuszki i pętlach na Ludowej i Gumieńcach. Z kolei kasy biletowe zlokalizowane będą przy I, II, III i IV Bramie Cmentarza Centralnego; czynne od godz. 9:00 do godz. 17:00. Ponadto w sobotę 2 listopada czynna będzie kasa biletowa ZDiTM na Turzynie od godz. 9:00 do godz. 19:00.

Dojazd komunikacją miejską do cmentarzy

Cmentarz Centralny:

od strony ul. Ku Słońcu (wszystkie bramy): linie 8, 10 i D15 (nie kursuje 26.10 i 3.11);

od strony ul. Ku Słońcu (brama przy ul. Karola Miarki): linie 8, 10, D15 (nie kursuje 26.10 i 3.11), 67, D75 (kursuje tylko 1.11), D80 (kursuje tylko 1.11 i 2.11) i D07;

od strony ul. Dworskiej: linie 53, D53 i D60;

od strony ul. Mieszka I (wszystkie bramy): linie 61, 62 (nie kursuje 27.10, 1.11 i 3.11), D62, 241 i 243;

od strony ul. Mieszka I (brama przy ul. Białowieskiej): linie 53, 61, 62 (nie kursuje 27.10, 1.11 i 3.11), D62, 241 i 243;

Cmentarz Zachodni: linie 62 (nie kursuje 27.10, 1.11 i 3.11) i D62;

Cmentarz Dąbie: linie 56 (nie kursuje 27.10 i 3.11), 64, 77, 97 (nie kursuje 27.10 i 3.11), D97 (nie kursuje 26.10) i C;

Cmentarz Zdroje: linie 65, 79, 84 i D97 (nie kursuje 26.10);

Cmentarz Police: linie 102 i 103.

Tramwaje

26.10.2024 (sobota)

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

27.10.2024 (niedziela)

Na wszystkich liniach z wyjątkiem linii 10 obowiązują świąteczne rozkłady jazdy.

Na linii 10 (Gumieńce – Plac Rodła) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z przesunięciem kursów w godzinach 11–16:30.

Dodatkowo zostaje uruchomiona linia D15 (Dworzec Niebuszewo – Gumieńce), kursująca według specjalnego rozkładu jazdy w godzinach 11–16:30 co 20 minut.

28–31.10.2024 (poniedziałek–czwartek)

Na wszystkich liniach obowiązują powszednie rozkłady jazdy.

1 i 2.11.2024 (piątek, sobota)

Na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

Linia 8 (Gumieńce – Turkusowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 6–9 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut.

Linia 10 (Gumieńce - Plac Rodła) kursuje w godz. 9–18 według specjalnego rozkładu jazdy co 6–9 minut.

Linia D15 (Gumieńce - Dworzec Niebuszewo) kursuje w godz. 7–20 według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 15 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut.

3.11.2024 (niedziela)

Na wszystkich liniach obowiązują świąteczne rozkłady jazdy.

Autobusy

26.10.2024 (sobota)

Na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

Linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9:30–18 co 10 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D53 (Ludowa – Dworska) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut.

Dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut.

Linia 61 (SKM Podjuchy – SKM Dworzec Główny Owocowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 20 minut,w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut.

Linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–17 co 7–8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Linia 102 (Gocław - Police Zajezdnia) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 30 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością:

w godz. 9–12 co 30 minut,

w godz. 12–18 co 24 minuty.

27.10 i 3.11.2024 (niedziela)

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem wymienionych, obowiązują świąteczne rozkłady jazdy.

Linia 53 (Stocznia Szczecińska - Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9:30–18 co 12 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D53 (Ludowa – Dworska) kursuje w godz. 9–18 co 24 minuty.

Dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) kursuje w godz. 9–18 co 24 minuty

Linia 61 (SKM Podjuchy – SKM Dworzec Główny Owocowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 20 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut.

Linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–17 co 7–8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D97 (Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „SKM Dąbie (Stacyjna)”) kursuje w godz. 9–18 co 30 minut.

Linia 102 (Gocław – Police Zajezdnia) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 20–40 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9–18 co 20 minut.

28–31.10.2024 (poniedziałek–czwartek)

Na wszystkich liniach z wyjątkiem linii 67 obowiązują powszednie rozkłady jazdy.

Na linii 67 (Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 minut w godz. 6–17, w pozostałym okresie bez zmian.

1 i 2.11.2024 (piątek, sobota)

Na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnierozkłady jazdy.

Linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 6–7 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D53 (Ludowa – Dworska) kursuje z częstotliwością:

w godz. 7–9 co 12 minut,

w godz. 9–19 co 8–12 minut.

Dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut.

Linia 61 (SKM Podjuchy – SKM Dworzec Główny Owocowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 10 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Linia 62 nie kursuje w dniu 1.11.2024.

Dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut.

Linia 64:

w dniu 1.11.2024: kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 15 minut, w pozostałych godzinach bez zmian

w dniu 2.11.2024: kursuje według normalnego rozkładu jazdy;

Linia 66 nie kursuje w dniu 1.11.2024.

Linia 67 (Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–17 co 7–8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D75 (Osiedle Kaliny – Witkiewicza – Santocka – Karola Miarki) kursuje tylko w dniu 1.11.2024 w godz. 9–18 co 15 minut.

Dodatkowa linia D80 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława I – Kołłątaja – rondo Giedroycia – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością:

w godz. 7–9 co 10 minut,

w godz. 9–17 co 7–8 minut,

w godz. 17–19 co 10 minut.

Dodatkowa linia D97 (Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „SKM Dąbie (Stacyjna)”) kursuje w godz. 9–18 co 30 minut.

Linia 102 (Gocław – Police Zajezdnia) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 30 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością:

w godz. 9–12 co 15 minut,

w godz. 12–18 co 12 minut.

Dodatkowe zmiany

W dniach 1–2.11.2024 przystanek „Karola Miarki” dla linii 67, D75, D80 i D07 dla pasażerów wsiadających zlokalizowany zostanie na ul. Ku Słońcu za skrzyżowaniem z ul. Karola Miarki.

ORGANIZACJA RUCH:

Czasowa organizacja ruchu podzielona została na kilka etapów i rozpocznie się już w sobotę 26 października br.

Etap I: 26 październik 2024 r. (sobota) godz. 6:00

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej w Szczecinie (do dnia 1.11.2024 r.). Dodatkowo zamknięcie możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz zamknięcie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki. W ciągu ul. Mieszka I na wysokości Cmentarza Centralnego zasłonięte zostaną znaki ograniczenia prędkości do 70 km/h; pozostanie prędkość administracyjna 50 km/h.

Etap II: 29 październik 2024 r. (wtorek) od godz. 05:00

Wprowadzenie punktów handlowych na wybranych odcinkach ul. Ku Słońcu tj., w rejonie III Bramy (Jednostka Wojskowa), II Bramy, czyli od skrzyżowania ul. Santockiej do ul. Karola Miarki oraz przed Główną Bramą Cmentarza Centralnego. Handel odbywać się będzie na ciągu pieszym. Na czas trwania powyższego etapu planuje się wyłączenie z ruchu drogi dla rowerów. Ruch pojazdów utrzymany będzie na dwóch pasach ruchu w szczególności w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Dopuszcza się zaopatrywanie punktów handlowych przez pojazdy zatrzymujące się na prawym pasie ruchu ul. Ku Słońcu (kierunek centrum) w godz. 17:00-06:30 oraz w godz. 12:00-14:00 do 15 minut.

Etap III: 1 listopad 2024 r. (piątek) od godz. 6:00

Zamknięcie dla ruchu ogólnego obu jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Wyłączenie z ruchu ogólnego ulic Karola Miarki, Piękna, Santocka. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu poprzez ul. Derdowskiego, 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów. Powrót do stałej organizacji ruchu od godz. 22:00 lub na wniosek Policji. Sygnalizacja świetlna w ciągu ul. Ku Słońcu na programie świateł kolorowych funkcjonować będzie od godz. 17:00.

Etap IV: 2 listopad 2024 r. (sobota) od godz. 6:00 do godz. 17:00

Zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Karola Miarki w ww. godzinach celem poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej. Dodatkowo zamknięcie możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz zamknięcie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki w godz. 6:00-17:00 przełączona zostanie na sygnał świateł żółtych migających.

DĄBIE

31 październik 2024 r. (czwartek) od godz. 6:00 do 3 listopad 2024 r. do godz. 18:00

Wprowadzenie ograniczenia prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km/h w rejonie cmentarza oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej.

ZDROJE

1 listopad 2024 r. (piątek) od godz. 6:00 do 3 listopad 2024 r. (niedziela) do godz. 18:00

Zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych. Umiejscowienie wygrodzeń uniemożliwiających przechodzenie pieszych uczestników ruchu drogowego przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ul. Walecznych z ul. Poległych. Piesi udający się z i do parkingu „Selgros” kierowani będą na przejście dla pieszych z sygnalizacją w ciągu ul. Walecznych oraz na przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Piechoty i ul. Sanatoryjną.

Powrót do stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Ku Słońcu w dniu 1.11.2024 r. od godz. 22:00 lub wcześniej na wniosek Policji.

- Zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających cmentarze o zachowanie ostrożności w szczególności w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Prosimy o zaopatrzenie się w elementy odblaskowe w tym małe latarki w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza. Bezwzględnie prosimy o dostosowanie się do poleceń służb czuwających nad naszym bezpieczeństwem - apeluje ZDiTM.