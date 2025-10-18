Zmiany w al. Powstańców Wielkopolskich. Ruch w obie strony

Został przywrócony ruch kołowy na al. Powstańców Wielkopolskich między pl. Szyrockiego a ul. Starkiewicza. Ruch odbywa się w obie strony.

– Na przebudowanym odcinku kierowcy mają do dyspozycji w obu kierunkach po jednym pasie – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Tramwajów Szczecińskich. – Obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h i obustronny zakaz zatrzymywania się. Na odcinku od ul. Starkiewicza do ul. Milczańskiej dopuszczony jest tylko ruch pojazdów budowy, służb komunalnych i dojazd do posesji.

Został zamknięty przejazd al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Milczańskiej do ul. Szpitalnej. Będzie nieprzejezdny do 31 października 2025 r. W tym czasie zostaną wykonane roboty sieciowe, po których skrzyżowanie ponownie będzie otwarte dla ruchu.

Z kolei 9 listopada zostanie zamknięty przejazd Budziszyńska – Smolańska. W związku z pracami wykonywanymi w tym rejonie fragment ulicy Budziszyńskiej ulegnie zwężeniu, a ruch po niej będzie odbywał się wahadłowo. Zamknięcie ul. Smolańskiej spowoduje korektę istniejących objazdów.

Inwestycję pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli" realizuje krakowska firma ZUE. Rolę inwestora zastępczego w imieniu Gminy Szczecin pełni spółka Tramwaje Szczecińskie.

