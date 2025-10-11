Zmiany na ul. Matejki. Tramwaje pojadą inaczej [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W związku z pracami torowymi na ulicy Matejki, między ulicami Malczewskiego i Piłsudskiego, od 11 do 15 października (sobota-środa) wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu tramwajów. Utrudnienia obejmą linie 1, 5 i 11. Kursowanie tej ostatniej na czas prac zostanie zawieszone.

REKLAMA

Na linii 1 w dni powszednie obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy. Tramwaje linii 5 pojadą zmienioną trasą – z Osiedla Zawadzkiego do Dworca Niebuszewo, z zatrzymaniem między innymi na przystankach Plac Rodła, Rayskiego, Plac Witosa, Lubomirskiego, Kołłątaja, Niemcewicza, Boguchwały i Dworzec Niebuszewo.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 805, kursująca na trasie Plac Rodła – Stocznia Szczecińska/Ludowa. Kursy wykonywane będą: w dni powszednie (co drugi kurs na wydłużonej trasie Plac Rodła – Ludowa): w godzinach szczytu co 6 minut, poza godzinami szczytu co 7/8 minut, po godz. 20 co 10 minut; w sobotę: w godz. 9-18 co 15 minut, w pozostałym okresie co 20 minut; w niedzielę: co 20 minut.

Linia 805 zatrzyma się między innymi na przystankach Plac Rodła, Plac Grunwaldzki, Matejki, Parkowa, Dubois, Antosiewicza, Stocznia Szczecińska, Lubeckiego i Ludowa.

(dg)

REKLAMA