Zmiany na ul. Emilii Gierczak

W ramach przebudowy skrzyżowania zamontowano nową sygnalizację świetlną, która reaguje na rzeczywiste natężenie ruchu. Fot. Dariusz GORAJSKI

Na ulicy Emilii Gierczak w szczecińskim Dąbiu trwają prace remontowe. Obejmują przede wszystkim rejon skrzyżowania z ulicą Anieli Krzywoń. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, uporządkować organizację ruchu oraz dostosować infrastrukturę do potrzeb wszystkich użytkowników dróg, w tym pieszych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

W ramach przebudowy skrzyżowania zamontowano nową sygnalizację świetlną, która działa w systemie akomodacyjnym, reagując na rzeczywiste natężenie ruchu. Dzięki temu czas świecenia poszczególnych świateł jest dostosowany do bieżącej sytuacji na drodze, co pozwala na płynniejszy przepływ samochodów i zmniejsza ryzyko powstawania korków. Na jezdni wykonano również nowe oznakowania poziome, w tym linie wydzielające pasy ruchu oraz oznaczenia przejść dla pieszych.

Powstało nowe przejście dla pieszych, a chodniki zostały przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Zmiany te mają znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa pieszych, jak i dla komfortu poruszania się po okolicy. Dzięki odpowiedniemu oznakowaniu piesi mogą teraz korzystać z przejść w sposób bezpieczny, a osoby z niepełnosprawnościami mają ułatwiony dostęp do chodników i przejść.

Wprowadzono również zmiany w organizacji ruchu. Ulica Mianowskiego stała się jednokierunkowa i została oznakowana stosownymi znakami pionowymi i poziomymi. Zmiana ta ma na celu uporządkowanie ruchu w rejonie skrzyżowania i zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowcy powinni zwracać uwagę na nowe oznakowanie i stosować się do zasad ruchu jednokierunkowego.

Prace prowadzone są etapami, a choć większość robót przy samym skrzyżowaniu została zakończona, wciąż trwają prace wykończeniowe, drobne regulacje nawierzchni oraz prace przy urządzeniach podziemnych. Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność i stosować się do tymczasowego oznakowania w rejonie prowadzonych prac, ponieważ w niektórych miejscach mogą pojawić się przesunięcia pasów lub częściowe utrudnienia w przejezdności drogi.

Cała inwestycja realizowana jest w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i obejmuje kompleksową modernizację skrzyżowania oraz przyległych odcinków ulicy Emilii Gierczak. Jej wartość przekracza milion złotych. Modernizacja skrzyżowania i poprawa oznakowania mają znaczenie zarówno dla codziennego komfortu mieszkańców Dąbia, jak i dla bezpieczeństwa dzieci i osób starszych poruszających się po okolicy.

Zakończenie inwestycji planowane jest na najbliższe tygodnie. Przebudowa ulicy Emilii Gierczak stanowi element szerszego programu modernizacji dróg w Szczecinie i poprawy infrastruktury miejskiej na prawobrzeżu.

(dg)