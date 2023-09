Zmarła po cesarskim cięciu

Na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii kołobrzeskiego szpitala, po 28 dniach przebywania w śpiączce, zmarła młoda kobieta. Pierwotnie była pacjentką oddziału ginekologiczno-położniczego, na którym przez cesarskie cięcie wydała na świat dziecko. Według nieoficjalnych informacji, jakie uzyskaliśmy od dalszej rodziny zmarłej, w trakcie zabiegu doszło do uszkodzenia pęcherza moczowego 27-letniej pani Kasi, o której mowa. Lekarze mieli nie zauważyć tego w porę, co doprowadziło do nagłego pogorszenia jej stanu zdrowia. Jaka była faktyczna przyczyna śmierci pacjentki? To zapewne wykazała już przeprowadzona sekcja zwłok. Sprawą zajmuje się prokuratura. Kołobrzeska lecznica wstrzymuje się od komentarzy. Na jednym z portali internetowych zamieszczono lakoniczne oświadczenie placówki.

„W sprawie prowadzone jest obecnie postępowanie przez powołane do tego organy. Do czasu zakończenia postępowania szpital nie będzie komentował sprawy” – informuje rzecznik prasowy Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu Patrycja Głomska.

Pani Kasia osierociła swoje nowo narodzone dziecko. Na forach internetowych rozgorzała dyskusja na temat tego, co tak naprawdę wydarzyło się w lecznicy i czy za śmierć pacjentki faktycznie odpowiadają lekarze. ©℗

