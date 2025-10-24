Zmarł Zygmunt Dziewguć

Wieloletni radny sejmiku zachodniopomorskiego, były prezes PKS Gryfice, społecznik i samorządowiec Zygmunt Dziewguć nie żyje. Miał 77 lat. O jego śmierci poinformowała gryficka spółka, którą przez wiele lat zarządzał.

"Dla nas wszystkich był po prostu „Szefem” – człowiekiem z pasją, zaangażowaniem i ogromnym sercem. To dzięki jego pracy, wytrwałości i wizji powstało i rozwinęło się nasze przedsiębiorstwo. Zawsze pamiętał, że za każdą decyzją stoją ludzie, i to właśnie z myślą o nich podejmował swoje działania", napisano w komunikacie PKS Gryfice.

Zygmunt Dziewguć urodził się w 1948 w Lipianach. Był ekonomistą i absolwentem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. W 1972 r. przeprowadził się do Gryfic i związał zawodowo z tamtejszym PKS. Był wieloletnim prezesem spółki i radnym. Sympatyzował z Polskim Stronnictwem Ludowym. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku zachodniopomorskiego. Ojciec dwójki dzieci. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

