Zmarł Zbigniew Jarzębowski, polonista, znawca radia, krytyk literacki

Zmarł dr Zbigniew Jarzębowski (5 listopada 1962 - 23 sierpnia 2025), polonista, wieloletni pracownik Zakładu Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej (po przekształceniach: Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa) Uniwersytetu Szczecińskiego, związany także z Książnicą Pomorską.

"Pamiętamy go jako znakomitego Kolegę, osobę niezwykle życzliwą, erudytę, świetnego organizatora oraz wytrawnego znawcę dziennikarstwa i sztuki radiowej", przekazują władze i społeczność akademicka US.

Stopień doktora Zbigniew Jarzębowski uzyskał na podstawie rozprawy „Dramaturgia Ireneusza Iredyńskiego”, wydanej następnie jako monografia. Jako naukowiec skupiał się głównie na badaniu gatunku słuchowiska radiowego – zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i historycznym, zwłaszcza badając dorobek Polskiego Radia Szczecin. Owocem jego żmudnych badań archiwalnych stała się monografia „Słuchowiska szczecińskiego radia. Studia z pogranicza literatury i sztuki radiowej”, zawierająca obszerną dokumentację i stanowiącą nieocenione źródło w historii rozgłośni i kultury regionalnej.

Jako krytyk literacki współpracował ze Szczecińskim Dwumiesięcznikiem Kulturalnym „Pogranicza”. Pisał m.in. o twórczości naukowej Erazma Kuźmy i Bolesława Hadaczka, poezji Heleny Raszki, Piotra Sobolczyka i prozie Michała Witkowskiego.

Jako dydaktyk prowadził zajęcia z przedmiotów teoretycznoliterackich na kierunku filologia polska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, m.in. w zakresie sztuki i dziennikarstwa radiowego oraz etyki dziennikarskiej.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa US. Był głównym organizatorem kierunku dziennikarstwo w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Na stronie Książnicy Pomorskiej przeczytamy: „Jego obecność w Książnicy Pomorskiej pozostawiła po sobie trwałe, ciepłe wspomnienie. Zapamiętamy Go jako człowieka niezwykle skromnego, życzliwego, o nieprzeciętnej kulturze osobistej i ogromnej wiedzy. Jego pasja do słowa, głęboka refleksja nad literaturą i mediów uczyniły go nie tylko cenionym specjalistą, ale i inspirującym rozmówcą”. ©℗

