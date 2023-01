Zmarł profesor Robert Bernard Woźniak, nestor szczecińskiej socjologii, wychowawca, opiekun naukowy i promotor badaczy. Był jedną z czołowych postaci polskiej socjologii morskiej i badań pogranicza polsko-niemieckiego.

Urodził się 22 października 1931 r. w Valenncienes (Francja). Habilitację (1982 r.) z socjologii otrzymał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł profesora nauk humanistycznych - w 1994 r. W swoich badaniach poruszał takie obszary jak pogranicze, socjologia morska, edukacja, Ziemie Zachodnie i Północne. W ostatnich latach jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół socjoglobalistyki, morskich społeczności lokalnych i ekologii społecznej.

Od 1985 roku, aż do przejścia na emeryturę w 2007 r. był Kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej Instytutu US. Pełnił szereg funkcji, min. dyrektora Instytutu Zachodniopomorskiego, prodziekana Wydziału Humanistycznego US, Rektora Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Przez wiele lat był Przewodniczącym Komisji Socjologii Morskiej PAN, Oddział w Gdańsku.

Jego łączny dorobek liczy kilkaset publikacji, autor książek, takich jak: "Stoczniowcy Szczecina : studium socjologiczne Stoczni im. Adolfa Warskiego" (1976), "Problemy socjologii wychowania morskiego" (1988), "Struktury społeczności małych miast: studium socjologiczne nad zróżnicowaniem struktur wybranych miast województwa szczecińskiego" (1979), "Społeczność miasta portowego w procesie przemian" (1991), "Społeczność lokalna bezrobotnych" (1995), "Obraz Niemiec i Niemców w świadomości polskiej młodzieży pogranicza" (1997), "Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Ku społeczeństwu otwartej edukacji" (2002), "U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcje i zagrożenia" (2009), "Mikrosocjologia edukacji w zarysie" (2012).

Profesor zmarł 12 stycznia w Szczecinie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek (20 stycznia br.) o godz. 12.30 w kaplicy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

(as)