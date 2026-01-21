Zmarł prof. Stanisław Marek

Zmarł prof. Stanisław Marek (1936-2026) – znakomity ekonomista, wieloletni pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, adiunkt w Politechnice Szczecińskiej oraz adiunkt i docent w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie (obecnie Politechnika Morska).

Prof. Stanisław Marek urodził się 10 października 1936 roku w Zasowie, w powiecie dębickim, w ówczesnym województwie rzeszowskim (obecnie podkarpackie). W 1958 roku rozpoczął studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, które ukończył w 1963 roku. W tym samym roku podjął pracę na Wydziale.

Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Józefa Rutkowskiego, prof. Stanisław Marek obronił w 1971 roku na Politechnice Szczecińskiej. W 1988 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie specjalności naukowej ekonomika produkcji.

W latach 1979-1991 pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomii Politycznej, Nauki o Pracy i Kierowaniu, a w latach 1990-1991 – zastępcy dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Nauk Społecznych WSM w Szczecinie. W latach 1990-2008 był związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, gdzie zatrudniony był na stanowisku profesora US.

Podczas pracy na Uniwersytecie Szczecińskim prof. Stanisław Marek w latach 1992-2006 kierował Zakładem Ekonomiki Przedsiębiorstw wchodzącym w skład Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, a w latach 1991-2006 był zastępcą dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych.

Jego dorobek naukowo-badawczy (ponad 130 pozycji, w tym 5 monografii, 8 książek, 50 artykułów i rozpraw, wiele skryptów oraz publikacji w periodykach naukowych i czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym) koncentrował się na szeroko rozumianej problematyce dwóch dyscyplin ekonomicznych: ekonomice produkcji i nauce o przedsiębiorstwie. Profesor wypromował trzech doktorów oraz ponad 500 magistrantów i licencjatów.

Posiadał szereg odznaczeń państwowych – w tym Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi oraz odznakę Gryfa Pomorskiego.

(as)

