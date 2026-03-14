Zmarł nestor szczecińskiej fotografii – Włodzimierz Piątek

Fot. Dariusz Gorajski

Zmarł Włodzimierz Piątek, nestor szczecińskiej fotografii, ceniony fotoreporter i dokumentalista życia miasta. Przez wiele dziesięcioleci swojej pracy utrwalał na zdjęciach codzienność Szczecina, jego mieszkańców oraz najważniejsze wydarzenia społeczne i kulturalne.

Fotografią interesował się od najmłodszych lat. Pierwsze zdjęcia wykonywał już jako dziecko, a z czasem pasja ta przerodziła się w wieloletnią działalność zawodową. Do Szczecina przyjechał w 1960 roku i przez kolejne lata dokumentował historię miasta oraz zmiany zachodzące w jego przestrzeni i życiu mieszkańców.

Włodzimierz Piątek był związany z wieloma redakcjami i instytucjami. W latach 1992-2003 pracował jako fotoreporter w szczecińskim oddziale „Gazety Wyborczej”, gdzie relacjonował najważniejsze wydarzenia w regionie. Wcześniej współpracował m.in. z miesięcznikiem „Bryza” oraz przez wiele lat był związany z Polską Żeglugą Morską, gdzie prowadził zajęcia z fotografii i filmu oraz szkolił pracowników w zakresie dokumentacji fotograficznej. Fotografował także wydarzenia kulturalne w Szczecinie, w tym spektakle teatralne, koncerty i festiwale. W latach 80. pracował również jako fotograf w Zakładach Odzieżowych „Dana”, dokumentując pokazy mody, kolekcje ubrań oraz codzienną pracę zakładu.

Pozostawił po sobie bogate archiwum fotografii, które stanowi cenne świadectwo historii Szczecina i jego mieszkańców. Jego zdjęcia dokumentują zarówno wielkie wydarzenia, jak i zwykłe życie miasta, dzięki czemu stały się ważnym zapisem minionych dekad.

Miał 87 lat. Odejście Włodzimierza Piątka to duża strata dla środowiska fotograficznego oraz dla wszystkich, którzy cenią historię Szczecina utrwaloną w obiektywie aparatu.©℗

(dg)

