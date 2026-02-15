Zmarł Marek Kubik

Zmarł Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, poświęcił mu osobisty wpis w mediach społecznościowych: "Pomimo tego wszystkiego co Ciebie zdrowotnie spotkało, byłeś nie tylko aktywny zawodowo, nawet bardziej, ale przede wszystkim niesamowitym optymistą. To nas szczególnie uderzało. Twa Rodzina w tym Ciebie podtrzymywała, ale wiemy obaj, że praca też - i to do samego końca - ostatnia nasza rozmowa przez telefon kilka dni temu, mimo że Twoja w szpitalu - a Ty a jakże - wskazówki jak zawodowo i nie tylko zachowywać się - śmialiśmy się.

W ten piątek już nie odebrałeś i nie oddzwoniłeś . . .".

"Trudno znaleźć słowa, by pożegnać kogoś, kto z taką pasją i oddaniem działał na rzecz Szczecina. Marek był nie tylko skutecznym menedżerem, autorem wielu sukcesów inwestycyjnych i inicjatorem kluczowych projektów biznesowych", tak swojego szefa wspomina Agencja. "Był przede wszystkim fantastycznym człowiekiem, który kochał nasze miasto i wierzył w jego potencjał jak nikt inny. Jego energia, wizjonerskie podejście i zaangażowanie na zawsze odcisnęły piętno na rozwoju Szczecina".

(as)

