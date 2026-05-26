Zmarł ks. inf. prof. dr hab. Andrzej Offmański

Zmarł ks. inf. prof. dr hab. Andrzej Offmański (1942-2026) – były prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

REKLAMA

Ks. Andrzej Offmański urodził się 23 sierpnia 1942 roku. Studia teologiczne ukończył w 1970 roku w Wyższym Seminarium w Paradyżu. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. Doktorat w zakresie katechetyki obronił w 1984 roku, a habilitację w 2001. W 2011 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

W latach 2003-2014 pracował na Uniwersytecie Szczecińskim. Pełnił funkcję kierownika Katedry Katechetyki i prodziekana ds. nauki Wydziału Teologicznego US. Był także członkiem Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie wg następującego porządku. 12 – czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego. 12 – liturgia godzin za zmarłych (modlitwa południowa). 13 – msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem abpa Wiesława Śmigla po mszy świętej i złożenie trumny zmarłego w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

(as)

REKLAMA