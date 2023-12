Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych opuszcza Darłowo

Jeśli formalności zostaną dopełnione, Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych odbędzie się w Podczelu w pierwszym tygodniu lipca. Fot. archiwum

To już jest w zasadzie pewne. Flagowa impreza Darłowa nie odbędzie się już w tym mieście. Mowa o Międzynarodowym Zlocie Historycznych Pojazdów Wojskowych. Jego 25. edycja miała miejsce w tym roku.

Marian Laskowski, który wymyślił i z sukcesem organizuje imprezę, już kilka miesięcy temu zapowiedział, że wyprowadza ją z dotychczasowego miejsca. Powodem mają być kłopoty z terenem, na którym odbywał się zlot. Mowa o tak zwanej Patelni, doskonale znanej mieszkańcom Darłówka Wschodniego. Teren ma obecnie różnych właścicieli, co sprawia niemałe problemy organizacyjne. Jak twierdzi M. Laskowski, formuła zlotu w tym miejscu się wyczerpała. Organizator podkreśla przy tym, że z niechęcią przenosi imprezę, ale nie ma innego wyjścia.

Gdzie zatem odbędzie się przyszłoroczny zlot? Na terenie Podczela, czyli kołobrzeskiego osiedla, gdzie zlokalizowane jest stare nieczynne poniemieckie lotnisko. Jego znaczna część wydzierżawiona została od miasta przez podmiot przygotowujący między innymi znany festiwal muzyki klubowej Sunrise. To właśnie z nim porozumiał się organizator darłowskiego do niedawna zlotu. Aby przenieść imprezę do Kołobrzegu zgodę na to muszą jeszcze wydać władze kurortu.

Wszystko wskazuje na to, że z uwagi na walory promocyjne przedsięwzięcia, nie będzie z tym problemu. Jeśli formalności zostaną dopełnione, zlot odbędzie się w Podczelu w pierwszym tygodniu lipca. Rozczarowania taką decyzją nie kryją władze Darłowa, ale nie mają na nią wpływu. Zlot to prywatna inicjatywa i jedynie jego organizator może podjąć decyzję o tym, gdzie będą się odbywały kolejne edycje. ©℗

(pw)