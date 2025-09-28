Niedziela, 28 września 2025 r. 
Złodziej w miejskim autobusie

W jednym z miejskich autobusów w Szczecinie złodziej ukradł młodemu chłopcu portfel z plecaka. W środku były dokumenty, pieniądze oraz karty płatnicze. 49-latek skorzystał ze skradzionej karty w sklepie w centrum miasta. Wpadł w ręce policji.

Zaalarmowani o kradzieży policjanci zdobyli rysopis sprawcy oraz przeanalizowali nagrania z monitoringu, które potwierdziły jego wygląd i wskazały kierunek, w którym się udał. Podczas patrolowania pobliskich ulic zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi i podjęli decyzję o jego zatrzymaniu.

Okazało się, że to 49-letni obcokrajowiec. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży oraz włamania, ponieważ posługiwał się skradzionymi kartami płatniczymi, próbując dokonać zakupów. Prokurator, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. (K)

Komentarze

Kraj
2025-09-28 16:07:00
Obcokrajowiec, czyli Amerykanin, Austriak, Belg, Francuz, Japończyk, Norweg, a może Włoch?
Jaki dozór?!
2025-09-28 15:28:14
Dozór to może być dla Polaka ze stałym miejscem zamieszkania, rodziną, związanego życiowo z pewnym miejscem, z którego trudno mu będzie się oddalić nawet wobec grożących konsekwencji czynu karalnego. Cudzoziemca nic z tych rzeczy nie dotyczy, a zatem areszt i deportacja, a nie żadne dozory! Złamał drastycznie warunki pobytu w naszym kraju, bo na złodziejstwo i to na dzieciach nikt mu przyzwolenia nie dawał. Niech kradnie u siebie! Proszę przełożonych tego prokuratora o wyciągnięcie konsekwencji.
Przykro mi
2025-09-28 14:56:20
więcej kłopotów sprawią nam ich krajanie jak upadnie obrona Ukrainy ! Przyjadą do swoich żon i dziewczyn z kałachami oczywiście! Nasza Policja z masą ślicznych dziewczyn i młodych chłopaków będzie się przede wszystkim przed NIMI chronić się sama. To ta destabilizacja Państwa , a której często na łamach KS wspominam, a ludzie normalni, zdrowi na umyśle, codziennie pracujący na chleb, dojeżdżający do swojej pracy po prostu tego nie rozumieją ! Jak to będzie możliwe? To jest niestety, zaplanowane!

