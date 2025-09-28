Złodziej w miejskim autobusie

W jednym z miejskich autobusów w Szczecinie złodziej ukradł młodemu chłopcu portfel z plecaka. W środku były dokumenty, pieniądze oraz karty płatnicze. 49-latek skorzystał ze skradzionej karty w sklepie w centrum miasta. Wpadł w ręce policji.

Zaalarmowani o kradzieży policjanci zdobyli rysopis sprawcy oraz przeanalizowali nagrania z monitoringu, które potwierdziły jego wygląd i wskazały kierunek, w którym się udał. Podczas patrolowania pobliskich ulic zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi i podjęli decyzję o jego zatrzymaniu.

Okazało się, że to 49-letni obcokrajowiec. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży oraz włamania, ponieważ posługiwał się skradzionymi kartami płatniczymi, próbując dokonać zakupów. Prokurator, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. (K)