Złodziej pieszo uciekał przed policją

Mundurowi z Ińska zatrzymali złodziejaszka. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W pościg rzucili się policjanci z Posterunku Policji w Ińsku za złodziejaszkiem, który wziął towar w sklepie i za niego nie zapłacił. Amatora cudzej rzeczy udało się zatrzymać.

- Policjanci z Posterunku Policji w Ińsku po pościgu zatrzymali 22-latka, odpowiedzialnego za kradzież artykułów w jednym ze sklepów - informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Informacja wpłynęła do mundurowych z Ińska zaraz po zdarzeniu. Jak relacjonowała im sprzedawczyni, młody mężczyzna wszedł do placówki, schował artykuły spożywcze i przemysłowe i uciekł, nie płacąc za towar. Policjanci ustalili wizerunek sprawcy.

- Sprawdzając obszar zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi - kontynuuje policjantka. - Gdy zauważył oznakowany radiowóz, zaczął uciekać, po drodze wyrzucając skradziony towar. Mundurowi ruszyli w pieszy pościg za sprawcą. Mimo wielu okrzyków „stój policja!” mężczyzna nie reagował i uciekał kilkaset metrów pomiędzy blokowiskami. Policjanci szybko zatrzymali i obezwładnili 22-letniego sprawcę.

Jak się okazało, nie był to mieszkaniec powiatu stargardzkiego. Miał już na swoim koncie kradzieże sklepowe. Był za to poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Został zatrzymany. Trafił za kraty. Odpowie również za kradzież. ©℗

(w)