Złapali włamywacza. Usłyszał trzy zarzuty

41-letniego mężczyznę, który próbował włamać się do jednego ze sklepów na terenie miasta, zatrzymała szczecińska policja. Okazało się, że ma na koncie także inne przestępstwa.

Podczas nocnej służby policjanci otrzymali przez radiostację zgłoszenie o próbie włamania do sklepu. Kiedy udali się na miejsce, zauważyli mężczyznę ukrywającego się za budynkiem. Jego wygląd odpowiadał podanemu rysopisowi. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego - miał przy sobie łom oraz inne narzędzia służące do włamania.

Mężczyzna został wylegitymowany, 41-latek przyznał się do próby włamania. Podczas dalszych czynności policjanci skojarzyli jego sposób działania z wcześniejszym włamaniem do innego sklepu, skąd skradziono kilka tysięcy złotych. W trakcie rozmowy mężczyzna przyznał się do tego oraz do kolejnego, nieudanego włamania do innego lokalu.

Usłyszał trzy zarzuty kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(K)