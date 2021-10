Ziemkiewicz zagraża Wielkiej Brytanii?

Znany publicysta Rafał Ziemkiewicz został wczoraj zatrzymany na londyńskim lotnisku Heathrow. Dziennikarzowi odebrano dokumenty, telefon a nawet leki. Po kilku godzinach otrzymał odmowę wjazdu do Wielkiej i nakaz opuszczenia kraju. Już po powrocie do Polski R. Ziemkiewicz na antenie Radia Wnet powiedział, że powodem odmowy wjazdu do Wielkiej Brytanii były „jego poglądy polityczne”.

Dziennikarz wraz z rodziną zamierzał wziąć udział w inauguracji roku akademickiego w Oxfordzie, gdzie właśnie rozpoczyna studia jego córka. Niestety okazało się, że odprawę graniczną przeszły tylko żona i córka. Jego zatrzymano sugerując, że to konieczne z powodów technicznych. Jak twierdzi dziennikarz przez 1,5 godziny był zwodzony, że brytyjskie służby mają „jakiś problem z jego paszportem, bo mają nowy system i jego dane się nie wczytują”. Ale - ku jego zaskoczeniu - przez kolejne 2 godziny nie zwalniano go. Podkreślił, że nie dopuszczono do niego konsula, a nawet „okłamano go”, że chodzi o niewłaściwie działający system.

Publicysta przytoczył rozmowę z oficerem imigracyjnym, który powiedział mu, że z powodu jego poglądów politycznych nie zostanie wpuszczony, więc on mu radzi, żeby wziął paszport, przebukował bilet i sam wrócił. Wtedy oni nie będą „robić z tego sprawy, nie będzie śladu w papierach."

R. Ziemkiewicz nie skorzystał jednak z tej rady. Był przetrzymywany przez brytyjskie służby przez kilka godzin, a kiedy oddano mu paszport, okazało się, że jego wiza przekreślona jest długopisem w taki sposób, że „zrobiono w papierze dziurę prawie na wylot”. Publicysta drwił, że prywatna wizyta w Wielkiej Brytanii autora książek i dziennikarza zagraża bezpieczeństwu Wielkiej Brytanii.

Duża część środowiska dziennikarskiego w Polsce wyraża opinię, że incydent na londyńskim lotnisku to przykład ograniczania wolności słowa, a nawet współczesnego „poprawnego politycznie” totalitaryzmu. Ziemkiewicz zapowiedział „wyjaśnienie zajścia do końca”. „Pracują już nad tym prawnicy - dodał”.

(r.)