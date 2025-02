Zielony spacer z przewodnikiem już w sobotę

Przewodnikiem po zieleni Szczecina będzie Paweł Madejski.

W ten jeden szczególny dzień - Przewodnika Turystycznego - w Szczecinie odbędzie się aż 29 bezpłatnych spacerów miejskich. Wszystkie - już w najbliższą sobotę, czyli 1 marca - zaplanowano pod wspólnym hasłem „Z Archiwum Sz.". Kto jeszcze nie wybrał motywu przewodniego dla osobistej wędrówki, ten ma szansę... postawić na zielone.

Czyli wziąć udział w spacerze z rozpoznawaniem drzew i krzewów, jaki - podobnie jak inne wędrówki z przewodnikiem - o godz. 11 wyruszy z pl. Lotników. Autorską trasą - od parku Andersa po skwer im. Janiny Szczerskiej - miłośników szczecińskiej zieleni powiedzie Paweł Madejski.

- W parku Andersa, pomimo zimy i braku liści, przyglądając się pokrojom drzew, bez trudu odnajdziemy topole włoskie. Po ukośnych pęknięciach kory, grubym końcówkom gałązek zakończonych jednym dużym pączkiem, odnajdziemy kasztanowce. Poziome paski na korze pozwolą nam na rozpoznanie czereśni ptasiej. Biała kora, spękana w dolnej części pnia i cienkie wiszące gałązki bez kłopotu pozwolą na odnalezienie brzozy brodawkowatej. Wąskie, dość gęste, pionowe pęknięcia kory, korzenie podporowe i charakterystyczne brodawki z wiązkami cienkich gałązek wskażą nam wiązy. Po kształcie gałązek z krótkopędami rozpoznamy miłorząb dwuklapowy. A to wszystko tylko w parku Andersa - zapowiada najbardziej znany i ceniony przewodnik po zieleni Szczecina. - Na skwerze Ackermana zobaczymy charakterystyczne lipy krymskie, a rozpoznamy je po układzie konarów. Przy ścieżkach znajdziemy ciągle zielone liście na pędach trzmieliny. Na młodych magnoliach zobaczymy duże, coraz większe pączki. Dendrologiczna niespodzianka czeka nas zarówno na podwórku kamienicy przy ul. Kopernika 9, jak i na skwerze im. Janiny Szczerskiej. Powiem tylko, że po drodze dotrzemy m.in. do największego w Szczecinie platana, pomnika przyrody.

Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie zimowego spoczynku to nie lada sztuka. Liczyć się będzie nie tylko ich pokrój, cechy kory, ale też to, co wokół zielonych okazów można zauważyć i znaleźć, patrząc... pod nogi.

Na bezpłatne spacery i zwiedzanie miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Szczecinie zaprasza Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia oraz Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników. Wydarzenie (1 marca) zakończy koncert organowy w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba - początek godz. 14.30. ©℗

