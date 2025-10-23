Zielone „podstrzyżyny” w Szczecinie

Fot. Arleta NALEWAJKO

Z przyulicznych drzew jest usuwany posusz. To zabiegi podyktowane zarówno względami bezpieczeństwa, czyli wykonywane z myślą o uczestnikach ruchu, ale również dobrem zieleni – poprawiają kondycję drzew. To działania pielęgnacyjne typowe dla jesiennej aury. Pod warunkiem, że są prowadzone wyłącznie na martwych gałęziach i konarach. W przeciwnym razie, świeże rany po cięciu – wykonywane w okresie, w którym drzewa przygotowują się do zimy – nie zdążą się zagoić, co może prowadzić do ich przemarzania oraz większej podatności na choroby. ©℗

REKLAMA

(an)

REKLAMA