Czwartek, 23 października 2025 r. 
Zielone „podstrzyżyny” w Szczecinie

Data publikacji: 23 października 2025 r. 06:33
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2025 r. 06:33
Zielone „podstrzyżyny” w Szczecinie
Fot. Arleta NALEWAJKO  

Z przyulicznych drzew jest usuwany posusz. To zabiegi podyktowane zarówno względami bezpieczeństwa, czyli wykonywane z myślą o uczestnikach ruchu, ale również dobrem zieleni – poprawiają kondycję drzew. To działania pielęgnacyjne typowe dla jesiennej aury. Pod warunkiem, że są prowadzone wyłącznie na martwych gałęziach i konarach. W przeciwnym razie, świeże rany po cięciu – wykonywane w okresie, w którym drzewa przygotowują się do zimy – nie zdążą się zagoić, co może prowadzić do ich przemarzania oraz większej podatności na choroby. ©℗

(an)

