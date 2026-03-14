Zielona energia w żagle

Na parkingu przy szczecińskim Centrum Żeglarskim (ul. Przestrzenna) zostało zamontowane zadaszenie z panelami fotowoltaicznymi. To kolejna z inwestycji miasta w zieloną energię.

To pierwsze tego rodzaju tzw. carporty w Dąbiu.

- Zadaszone panelami słonecznymi miejsca parkingowe, które generują zieloną energię. Moc instalacji 16,5 kWp. Realizacja inwestycji: Centrum Żeglarskie we współpracy z Biurem Zarządzania Energią (BZE) Urzędu Miasta Szczecin - wskazuje wiceprezydent Marcin Biskupski.

Kolejnym miejscem, w którym nad parkingiem pojawi się zadaszenie z paneli fotowoltaicznych, będzie Arkonka. ©℗

