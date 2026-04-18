Żeglonauci w Morskim Centrum Nauki. O podróżach z Maciejem Krzeptowskim

Choć jego życie mogłoby posłużyć za scenariusz wielu opowieści podróżniczych, dla Macieja Krzeptowskiego morze od zawsze pozostaje punktem odniesienia, zarówno w pracy naukowej, jak i w żeglarskich wyprawach.

Morskie Centrum Nauki przy ul. Nad Duńczycą 1 w Szczecinie zaprasza w niedzielę 19 kwietnia o godz. 17 na kolejną odsłonę cyklu „Żeglonauci”, w sali konferencyjnej na I piętrze.

Gościem spotkania będzie Maciej Krzeptowski, wybitny szczeciński kapitan jachtowy, doktor nauk przyrodniczych, ichtiolog i podróżnik, a także Honorowy Ambasador Szczecina. To postać wyjątkowa, której życie i działalność są nierozerwalnie związane z morzem oraz odkrywaniem świata.

Maciej Krzeptowski był uczestnikiem pierwszej polskiej wyprawy antarktycznej (1976-1977) oraz wyprawy dookoła świata na jachcie „Maria” (1972-1973). Jest autorem książek podróżniczych, a także aktywnym działaczem żeglarskim związanym z Pomorzem Zachodnim. Podczas spotkania opowie o swoich doświadczeniach z najdalszych zakątków świata, pracy naukowej oraz pasji do żeglarstwa, która towarzyszy mu od dziesięcioleci.

Udział w wydarzeniu jest biletowany - wstęp 5 zł.

