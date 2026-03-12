ZDiTM ogłosił przetarg. Będzie jaśniej na przejściach dla pieszych

Fot. archiwum

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych. Zadanie obejmuje kilka lokalizacji na terenie miasta i zostało podzielone na pięć części.

Pierwsza część zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji dla pięciu przejść dla pieszych: dwóch na ul. Tama Pomorzańska, jednego w ciągu ul. Szczawiowej oraz dwóch na ul. Druckiego-Lubeckiego. Druga część postępowania obejmuje sześć przejść dla pieszych w ciągu ul. Botanicznej. W trzeciej części zaplanowano przygotowanie dokumentacji dla pięciu przejść: dwóch na ul. Dmowskiego, dwóch na ul. Mickiewicza oraz jednego na ul. Owocowej. Kolejna część zamówienia obejmuje dwa przejścia w ciągu ul. Południowej, jedno na ul. Żwirki i Wigury oraz dwa na ul. Krzywoustego. Ostatnia część dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej dla pięciu przejść dla pieszych w ciągu ul. Miodowej.

Oferty w przetargu można składać do 18 marca 2026 r. do godziny 9.

(K)

