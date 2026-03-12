Czwartek, 12 marca 2026 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

ZDiTM ogłosił przetarg. Będzie jaśniej na przejściach dla pieszych

Data publikacji: 12 marca 2026 r. 07:06
Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2026 r. 07:06
ZDiTM ogłosił przetarg. Będzie jaśniej na przejściach dla pieszych
Fot. archiwum  

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych. Zadanie obejmuje kilka lokalizacji na terenie miasta i zostało podzielone na pięć części.

REKLAMA

Pierwsza część zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji dla pięciu przejść dla pieszych: dwóch na ul. Tama Pomorzańska, jednego w ciągu ul. Szczawiowej oraz dwóch na ul. Druckiego-Lubeckiego. Druga część postępowania obejmuje sześć przejść dla pieszych w ciągu ul. Botanicznej. W trzeciej części zaplanowano przygotowanie dokumentacji dla pięciu przejść: dwóch na ul. Dmowskiego, dwóch na ul. Mickiewicza oraz jednego na ul. Owocowej. Kolejna część zamówienia obejmuje dwa przejścia w ciągu ul. Południowej, jedno na ul. Żwirki i Wigury oraz dwa na ul. Krzywoustego. Ostatnia część dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej dla pięciu przejść dla pieszych w ciągu ul. Miodowej.

Oferty w przetargu można składać do 18 marca 2026 r. do godziny 9. 

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA