Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło we wtorek ok. g. 11 na pl. Żołnierza Polskiego naprzeciwko Galerii Kaskada w Szczecinie. W zdarzeniu udział brała taksówka, która wiozła pasażerów.

Na miejscu interweniuje policja i pogotowie ratunkowe. Przejazd przez pl. Żołnierza Polskiego jest utrudniony. Zablokowany został jeden pas ruchu.

(k)