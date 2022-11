Zderzenie z radiowozem

Do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym doszło po godz. 9 na ul. Wrocławskiej w Szczecinie. Przez pewien czas były tam utrudnienia w ruchu - kierowała nim policja.

- Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem oznakowanego radiowozu policyjnego należącego do Komendy Powiatowej Policji w Policach. To zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, nikomu nic się nie stało. Jej przyczyny są wyjaśniane - mówi sierż. szt. Paweł Pankau z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

(k)