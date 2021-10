Na autostradzie A6 doszło do zderzenia kilku samochodów. Jedna osobówka dachowała. Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 10 między węzłami Kijewo i Dąbie. Na miejscu są służby. Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. Tworzy się duży korek. Nie wiadomo do kiedy potrwają utrudnienia. Na razie nie jest znana przyczyna wypadku.

(KK)