Zderzenie ciężarówek na DK10. Wznowiono ruch na DK10 po wypadku (akt. 1)

Fot. archiwum

Droga krajowa nr 10 w okolicy Kalisza Pomorskiego, gdzie w piątek rano doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch ciężarówek, jest już przejezdna. O zakończeniu utrudnień poinformowała GDDKiA. Jeden kierowca został przetransportowany do szpitala.

O zakończeniu utrudnień na DK10 między Kaliszem Pomorskim a miejscowością Cybowo poinformował przed godz. 13.30 dyżurny punktu informacji drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA. Przez ok. trzy godziny krajowa "dziesiątka" była zablokowana, w obu kierunkach, po zdarzeniu z udziałem dwóch samochodów ciężarowych.

"Okoliczności tego zdarzanie są wyjaśniane" - przekazała PAP oficer prasowa komendy powiatowej policji w Drawsku Pomorskim asp. Karolina Żych. "Jeden z kierowców został ranny. Został przetransportowany do szpitala. Był przytomny" - dodała policjanta.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem przewożącym drewno nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, doszło do wywrócenia się naczepy. Kierowca drugiego pojazdu, widząc to zdarzenie, próbował uniknąć wypadku, zjeżdżając z jezdni.

Na czas zamknięcia DK10 policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi i DW175.(PAP)

Wcześniejsza wiadomość:

Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych pod Kaliszem Pomorskim droga krajowa nr 10 może być zablokowana cztery godziny – przekazała GDDKiA. Jeden kierowca jest poszkodowany.

Do wypadku doszło na 106 kilometrze DK10 między Kaliszem Pomorskim a miejscowością Cybowo. W obu kierunkach droga jest nieprzejezdna. Jak przekazał przed godz. 11 szczeciński odział GDDKiA, utrudnienia mogą potrwać cztery godziny.

„Na miejscu jest policja, kieruje ruchem. Do zderzenia pojazdów doszło podczas wymijania” – poinformowała PAP dyżurna punktu informacji drogowej GDDKiA.

Służby drogowe i policja wyznaczyły objazd, zarówno dla jadących w kierunku Stargardu i Szczecina (w Kaliszu Pom. zjazd na DW175), a także w przeciwną stronę, dla kierowców zmierzających do Wałcza, Piły, Bydgoszczy, którzy powinni zjechać z DK10 w miejscowości Żółwino i kierować się na Drawno, a stamtąd DW175 na Kalisz Pom. (PAP)

