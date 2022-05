Zdenerwował się na widok policjantów i wyrzucił narkotyki. W jego domu czekała większa niespodzianka

Policjanci, którzy szli pod adres, gdzie miały znajdować się narkotyki, zauważyli na ulicy nerwowo zachowującego się mężczyznę, który coś wyrzucał. Okazało się, że to właściciel mieszkania, do którego się udawali, a w odrzucony pakunku są narkotyki. W środku czekała ich jeszcze większa niespodzianka.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku otrzymali informacje o tym, że 25-latek z ich miasta może posiadać środki odurzające. Żeby je sprawdzić udali się pod wskazany adres. Na ulicy zauważyli mężczyznę, który na widok policjantów coś wyrzucił.

- Mundurowi natychmiast zainteresowali się nie tylko odrzuconym przedmiotem, ale również jego właścicielem - relacjonuje Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. - Szybko okazało się, że odrzuconym przedmiotem było 20 gramów marihuany, a ich właścicielem był 25-latek, któremu kryminalni chcieli złożyć wizytę. W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli prawie 9 kg marihuany i ponad 5 kg haszyszu - wylicza policjantka.

25-letni mieszkaniec Szczecinka został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Prokurator postawił mu zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, więc za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

Decyzją sądu wobec 25-latka zastosowano tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku.

(k)