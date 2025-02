Zdarzenie drogowe na trasie Suchań - Wapnica. Ciężarówka przewróciła się na bok

- Do zdarzenia doszło na wysokości Suchanówka - informuje nas strażak z OSP Wapnica. Fot. OSP Wapnica

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dzisiejszego poranka na drodze krajowej nr 10 pod Suchaniem. Na 70. kilometrze drogi krajowej nr 10 na wysokości Suchanówka ciężarówka wypadła z jezdni. Do zdarzenia doszło ok. godz. 4.45.

- Kierowcy nic się nie stało - informuje mł. bryg. Paweł Różański, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. - Nasze działania trwały 1,5 godziny.

Na miejscu byli też ochotnicy z OSP w Wapnicy i Suchaniu oraz policja. Ciężarówka nie stwarzała zagrożenia na drodze. Przewoziła półtusze wieprzowe.

(w)