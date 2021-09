Zbliża się święto dyni. Wygraj zaproszenie!

26 września 2021 r. w Ogrodach Hortulus Spectabilis w Dobrzycy odbędzie się IV Dyniowe Garden Party. Ogrodnicy z Hortulusa do wydarzenia szykują się już od maja, wówczas posadzili ponad 40 odmian dyni, w tym: Hokkaido, Bambino, Champion czy najbardziej okazałe Atlantic Giant. Te oraz inne odmiany posłużą podczas tegorocznej imprezy jako składniki dań, rekwizyty do zabaw oraz elementy dekoracyjne. Z ekologicznych warzyw uprawianych w Ogrodach Hortulus przygotowane zostaną smaczne dania. O odpowiednią kompozycję smaków zadba szef kuchni Paweł Romankiewicz. Podczas pokazów kulinarnych opowie również o tym, które odmiany dyń najlepiej nadadzą się na zupę, a które sprawdzą się do konfitury. W jego menu nie zabraknie rozgrzewającej zupy dyniowej i gulaszu z dynią! Dyniowe aranżacje zdobić będą całe ogrody, od dużych konstrukcji aż po małe elementy dekoracyjne. Aranżacje wykonane zostaną z patisonów, kabaczków, dyń oraz najpiękniejszych jesiennych bylin i traw. Goście tegorocznej edycji będą mieli również szansę na zaprezentowanie własnych dyniowych dzieł. Podczas wydarzenia odbędzie się konkurs „Dyniowych Cudaków”. Więcej informacji na stronie organizatora: www.hortulus.com.pl.

Zapraszamy również do odwiedzenia stoisk z przetworami nie tylko z dyni – będą też miody, konfitury, marynaty, octy oraz soki. W sprzedaży pojawią się różne niespotykane odmiany dyń – Blue Hubbard, Sombra, Garbo, Champion, Turban Mix, Gremlins czy Sweet Dumpling.

Mnóstwo atrakcji czeka też amatorów aktywnego spędzania czasu – również z dynią w tle – np.: „Dyniowa Gonitwa” – sztafeta z dynią w roli pałeczki lub gra terenowa „Dyniobranie”, zabawy ruchowe i plastyczne dla najmłodszych – skoki w worku, dyniowe kółko i krzyżyk i konkurs drążenia dyni na czas.

Więcej informacji oraz szczegółowy program znajdują się na www.hortulus.com.pl.

***

Dla naszych Czytelników mamy trzy zaproszenia dla dwóch osób. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.ogrody. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (20 września br.). Zaproszenia otrzymają trzy pierwsze osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(w)