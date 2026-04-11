Zbierali pieniądze dla naszych bohaterów [GALERIA]

Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera organizuje 18. edycję swojego kiermaszu. Fot. Piotr Sikora

W sobotę na terenie Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie zorganizowano kiermasz charytatywny dla kombatantów. Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera zbierało środki na wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla 60 powstańców warszawskich z całej Polski.

– To już 18. edycja kiermaszu – mówił Tomasz Sawicki ze stowarzyszenia. – Zrobimy też kiermasz za tydzień na Pogodnie, za dwa tygodnie przy urzędzie wojewódzkim. Chcemy zebrać jak najwięcej pieniędzy, bo kombatanci na nie czekają. Cały czas staramy się pomagać. Przygotowaliśmy paczki świąteczne, wielkanocne. Zbieramy pieniądze do końca kwietnia. Nie możemy odpuścić. Zwłaszcza że 11 powstańców, którzy mają wyjechać, ma ponad 100 lat.

Przez 18 lat na wyjazdach był ok. 400 powstańców, a ogólnie pod opieką stowarzyszenie ma 2 tysiące kombatantów w całym kraju. Pierwsza akcja pod hasłem "Paczka dla bohatera" miała być jednorazowa.

– Poznałem śp. panią Danutę Szyksznian-Ossowską. Dała mi sześć adresów, ja zrobiłem sześć paczek. Tak się zaczęło – wspominał Tomasz Sawicki.

Na kiermaszu można było kupić m.in. książki, zabawki czy szable.

Stowarzyszenie wspierali strażacy, policjanci, strażnicy więzienni i przedstawiciele służby celno-skarbowej ze swoimi stanowiskami. ©℗

