Zbierali na wakacje dla kombatantów [GALERIA]

Fot. Agata JANKOWSKA

Stoiska służb mundurowych, rzeczy, ubrania czy książki z drugiej ręki, jedzenie, zabawki oraz gry – z takich atrakcji mogli dziś skorzystać uczestnicy XIX Kiermaszu Charytatywnego "Paczka dla Bohatera”. Dochód ze sprzedaży wystawionych produktów w całości przeznaczony zostanie na zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu dla polskich kombatantów.



Kiermasz odbył się w ogrodzie przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak zawsze miał charakter dobroczynny, a pieniądze zebrane przez organizatorów, czyli Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera”, zostaną przeznaczone na cel związany z bohaterami drugiej wojny światowej – głównie uczestnikami powstania warszawskiego czy członkami Armii Krajowej.



– Nasz cel to zbieranie środków na 11. Wakacje dla Bohatera, czyli wyjazd rehabilitacyjno-leczniczy. Od 10 do 18 maja chcemy zabrać 60 kombatantów z całego kraju na taki stricte wyjazd leczniczy, ale też będą inne atrakcje: warsztaty, koncerty, bankiet, spotkania z młodzieżą – tłumaczy Tomasz Sawicki, prezes „Paczki dla Bohatera”.



W całej Polsce żyje obecnie ponad 2000 kombatantów.



– To jest cała Polska, chociaż stowarzyszenie ma też charakter międzynarodowy, bo mamy swoich wolontariuszy za granicą, m.in. we Francji, Belgii, Niemczech i Holandii – mówi T. Sawicki.



Oprócz wakacji stowarzyszenie organizuje kombatantom także paczki bożonarodzeniowe i wielkanocne, ale jego działalność nie ogranicza się tylko do takich akcji. Bardzo często wolontariusze udzielają się w codziennych sprawach.



– To są zakupy, pomoc przy wizytach lekarskich, remonty mieszkań, dbanie o groby, wykupywanie tych grobów, gdy kończą się okresy ich opłacenia na cmentarzach. Jutro na przykład mamy przeprowadzkę kombatanta. Jesteśmy dla nich pod telefonem – jeśli są jakieś prośby, trzeba im pomóc. Po to jesteśmy. Tak naprawdę jesteśmy taką służbą 24 godziny na dobę. Mamy ponad 400 wolontariuszy w całym kraju. To mobilizacja – wiadomo, poświęca się mnóstwo czasu. To jest pasja, ale ta pasja jest powiązana z miłością do nich. Robimy to z serca, bo ich znamy. Jak się naszych bohaterów pozna raz, to potem już chce się ich dalej poznawać, chce się z nimi być. Po prostu traktujemy ich jak rodzinę. Mamy nasze motto: „Walczyli dla nas, zawalczmy dla nich” – wyjaśnia T. Sawicki.



Na kiermaszu nie zabrakło oczywiście bohaterów. Wśród nich obecna była Janina Ostrowska-Kin, sanitariuszka powstania warszawskiego.



– Kiermasz jest zawsze ważnym wydarzeniem. „Paczka dla Bohatera” to organizacja, która od 15 lat o nas dba, myśli o nas i zabiega, żebyśmy byli razem i potrafili – jak to mówią – spotykać się przy każdej okazji. A przy okazji takiego bazarku, jaki jest dziś wyjątkowo w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego, uważamy, że to jest bardzo miłe i bardzo przydatne dla nas, kombatantów – powiedziała.



Zapowiedziała, że chętnie pojedzie na zorganizowane przez stowarzyszenie wakacje – nie po raz pierwszy zresztą.



– Zawsze wyjeżdżam i to jest jedyny mój możliwy wyjazd ze względu na wiek. Nigdzie nie mogę jechać, jeżeli nie będę miała otoczenia, które mnie zna, które o mnie dba, gdzie jest lekarz, gdzie jest opieka lekarska, bo my wszyscy jesteśmy mniej więcej w jednym wieku, chociaż ja jestem najstarsza – mówi J. Ostrowska-Kin.



W tym roku skończyła 100 lat.



Podczas kiermaszu obecny był również wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



– Bardzo staram się, żeby takie akcje jak „Paczka dla Bohatera” były pod szczególnym nadzorem. Chodzi o to, żeby pokazywać ludziom, że cały czas są wśród nas kombatanci i potrzebują naszej pomocy. Nawet jeżeli część rzeczy potrafimy załatwić sami, wewnątrz systemu, to kilka rzeczy trzeba zrobić dla nich – to znaczy poświęcić trochę czasu, no i dziś trochę pieniędzy.



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wspierał wydarzenie logistycznie, sprawował nad nim patronat i udostępnił ogród. Jak podkreśla A. Rudawski, opieka nad kombatantami leży w kompetencjach wojewody.©℗



Agata Jankowska

REKLAMA

REKLAMA