Zbierają pieniądze dla Polaków w Naddniestrzu

Młodzież Wszechpolska promuje patriotyczną alternatywę dla walentynek. Fot. Alan Sasinowski

Młodzież Wszechpolska rozpoczęła ogólnopolską zbiórkę pieniędzy dla Polaków mieszkających w Naddniestrzu. Zbiórka towarzyszy kampanii „Kocham Polskę”.

- Kampania trwa ponad 20 lat. Promujemy miłość do ojczyzny jako alternatywę dla skomercjalizowanych walentynek sprowadzonych z Zachodu - mówił Oliwer Herman podczas sobotniej konferencji prasowej na placu Pawła Adamowicza w Szczecinie. - W tym roku chcemy przypomnieć o konieczności solidarności z rodakami kultywującymi polską tożsamość za granicą. Oni nie wyjechali z Polski. Po prostu granice się przesunęły.

Według Młodzieży Wszechpolskiej z wszystkich Polaków, którzy pozostali na dawnych Kresach Wschodnich, to właśnie ci, którzy mieszkają w Naddniestrzu, potrzebuję największej pomocy, bo mało kto o nich pamięta. Narodowcy chcą wesprzeć Polaków mieszkających w miejscowości Rybnica.

- Akcja trwa do maja. Można wziąć w niej udział przez stronę „Kocham Polskę”, będziemy też na meczach, na marszach - dodawał Maciej Szczęsny z MW. - Chcemy kupić produkty pierwszej potrzeby. Wszechpolacy już jeździli do Rybnicy. Przywieźli tam wózek inwalidzki dla chorej dziewczynki. To będą rzeczy tego rodzaju. Leki, jedzenie, agregatory. Zarobki tamtejszych Polaków są niskie, a koszty życia niewiele mniejsze niż w Polsce. Będziemy pokazywali nasze działania w mediach społecznościowych. Zbiórka jest publiczna.

Naddniestrzańska Republika Mołdawska to region autonomiczny we wschodniej Mołdawii, jako państwo nieuznawane przez społeczność międzynarodową, zależne od Rosji. Republika oderwała się od Mołdawii w roku 1990. ©℗

