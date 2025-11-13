Czwartek, 13 listopada 2025 r. 
Zbadaj się w Światowy Dzień Cukrzycy

Data publikacji: 13 listopada 2025 r. 10:26
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2025 r. 11:22
Fot. Anna Gniazdowska  

W piątek 14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. To właśnie w rocznicę urodzin Fredericka Bantinga, którego wieloletnia praca doprowadziła do odkrycia insuliny, personel poradni diabetologicznej szpitala wojewódzkiego w Szczecinie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji.

W piątek w godzinach 9-12.30 w poradni diabetologicznej SPWSZ przy ul. Broniewskiego 2 każdy zainteresowany będzie mógł: zbadać poziom cukru i kwasu moczowego we krwi, sprawdzić ciśnienie tętnicze, wykonać analizę składu ciała i dokonać pomiaru masy, skorzystać z mobilnego badania EKG,
otrzymać dzienniczek cukrzycowy, nowy wstrzykiwacz lub wymienić uszkodzony glukometr, zasięgnąć porady podologa w zakresie stopy cukrzycowej, wziąć udział w szkoleniu „Zdrowe śniadanie”,
uzyskać pomoc w obsłudze i konfiguracji sensorów i glukometrów.

Żeby pacjent mógł z powodzeniem leczyć cukrzycę i z nią żyć, musi przede wszystkim o niej wiedzieć – mówi jedna z pomysłodawczyń akcji, pielęgniarka Teresa Czerwińska.

– Dlatego pomyślałyśmy, że przy okazji Dnia Cukrzycy zaproponujemy wszystkim zainteresowanym podstawowe badania, takie jak pomiary poziomu cukru czy ciśnienia tętniczego oraz edukację w zakresie komponowania zdrowych posiłków, czy prawidłowego korzystania z domowych glukometrów – dodaje pielęgniarka Ewa Matusow.

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Cukrzycy brzmi „Dowiedz się więcej i zrób więcej dla cukrzycy w miejscu pracy”. (K)

Komentarze

Badanko za darmo,
2025-11-13 11:18:47
a potem natrętne zapisywanie do wykupienia funduszu,gdzie za skromne 200,-/m-c, gruszki na wierzbie?! Skąd ja to znam? Szukają frajerów mających do wydania grosza!Zapłacisz i nic nie skorzystasz z takiego funduszu,bo jak przyjdzie godzina "0",to tego nie masz w "opcji" ,a za gruba kasę,ten sam "dochtor" z NFZ-u, przyjmnie Ciebie na "swój oddział" poza kolejką w szpitalu,gdzie bierze pensje Sam ma opłacony ZUS i podatki przez Państwo!Taka "lipa" powinna mieć wreszcie swój koniec!Ile byś nie dał?

