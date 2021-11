Zbadaj się, skonsultuj, zrób coś dla innych... Movember w Galaxy

Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galaxy” w Szczecinie po raz kolejny włącza się w akcję profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet i mężczyzn. Już w sobotę (6 listopada) w godzinach 12:00 – 18:00 klienci centrum będą mogli wziąć udział w charytatywnym wydarzeniu organizowanym przez fundacje Movember i Rak’n’Roll. Będą bezpłatne badania, porady i okazje, żeby zrobić coś dla innych.

Tego dnia panowie będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań: USG jąder oraz markera PSA. Chętni wystylizują też swoje wąsy i brody, korzystając z usług profesjonalnych barberów. Odważne klientki i klienci oddadzą swoje włosy w ramach akcji Rak’n’Roll ,,Daj Włos” i wyjdą z "Galaxy" w nowych fryzurach i z dobrym uczynkiem na koncie. Pozyskane w ten sposób włosy zostaną przekazane na peruki dla osób po chemioterapii.

Do tej sobotniej akcji włączą się także studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego - ze stowarzyszenia IFMSA Poland, którzy bezpłatnie wykonają badania ciśnienia tętniczego i glikemii przygodnej. Przyszli lekarze nauczą też, jak wykonywać samobadanie piersi i jąder, a także jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Będzie można również skorzystać z porad dietetyka i zbadać swój wzrok na stoisku Optyk Trendy.

Pomyślano także o najmłodszych. By oswajać dzieciaki z lękiem przed szpitalem i „białym fartuchem” - w „Galaxy" powstanie Szpital Pluszowego Misia. Studenci medycyny wcielą się w nim w role lekarzy leczących misie. To pozwoli dotrzeć do maluchów z ważną wiedzą o leczeniu i potrzebie odwiedzania lekarza w przypadku choroby.

To wszystko będzie się działo w "Galaxy", na poziomie 0 - w przestrzeni atrium.

Termin Movember powstał w wyniku połączenia dwóch angielskich słów: moustache [wąsy] oraz November [listopad]. Inicjatywa powstała blisko 20 lat temu w Australii, a w Polsce gości już po raz ósmy. Symbolem kampanii stały się wąsy, które mężczyźni - na znak solidarności z chorymi - zapuszczają przez cały listopad. „Wąsopad” ma również wzbudzać ciekawość otoczenia i zachęcać do profilaktyki zdrowotnej, skupiając się szczególnie na profilaktyce raka prostaty i jąder wśród mężczyzn.

