Zawieja oficjalnie w służbie [GALERIA]

Matką chrzestną „Zawiei” została aktorka Katarzyna Wajda, grająca rolę aspirant Zawiei w kryminalnym serialu HBO „Odwilż” kręconym w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Uroczystość nadania nazwy nowej łodzi Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie odbyła się w wyjątkowej atmosferze. Nowoczesna jednostka, która będzie patrolować akweny województwa zachodniopomorskiego, otrzymała nazwę „Zawieja” — wybraną przez mieszkańców w internetowym plebiscycie.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, funkcjonariusze komisariatu wodnego oraz honorowi goście, w tym aktorka Katarzyna Wajda, odtwórczyni roli Katarzyny Zawiei w serialu „Odwilż”, która została matką chrzestną jednostki.

Nowa policyjna łódź imponuje parametrami technicznymi. Jednostka ma 12 metrów długości, niemal 4 metry szerokości oraz dwa silniki o łącznej mocy 700 koni mechanicznych. Może osiągać prędkość nawet 70-80 km/h i została przystosowana do działań ratowniczych oraz patrolowych na wodach całego regionu.

Jak podkreślali mundurowi, nazwa „Zawieja” najlepiej oddaje charakter służby pełnionej przez policjantów wodnych — dynamicznej, wymagającej i związanej z żywiołem wody oraz wiatru. To również wyraźne nawiązanie do popularnego serialu „Odwilż”, realizowanego w Szczecinie.

— Bardzo się cieszę, że ta nazwa nie została wymyślona przez samych policjantów, ale przez mieszkańców. To pokazuje, że społeczeństwo chce być blisko policji i utożsamia się z naszymi działaniami — mówił młodszy inspektor Mariusz Obst, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie. — Ta inicjatywa przybliża policję mieszkańcom i pokazuje, że wspólnie możemy budować pozytywny wizerunek służby.

Szczególne emocje towarzyszyły wystąpieniu aktorki Katarzyny Wajdy.

— Zostać matką chrzestną takiej łodzi to naprawdę duże wyróżnienie. Jestem bardzo wzruszona i zaszczycona, zwłaszcza że to Szczecinianie wybrali tę nazwę. Mam nadzieję, że „Zawieja” będzie tak niezawodna, jak w serialu — choć sprawi zdecydowanie mniej kłopotów — powiedziała aktorka. — Chciałam też bardzo podziękować policjantom za ich codzienną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Jak poinformował dr Marek Jasztal, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, koszt łodzi wyniósł 2,1 mln zł i został sfinansowany ze środków budżetu policji.

— Po zakończeniu testów i przeszkoleniu załogi jednostka oficjalnie wchodzi dziś do służby. Zachodniopomorska policja dysponuje obecnie 25 łodziami patrolowymi, które dbają o bezpieczeństwo na akwenach całego województwa — zaznaczył.

Po oficjalnym odsłonięciu nazwy „Zawieja” nowa jednostka została symbolicznie włączona do służby w garnizonie zachodniopomorskim.©℗

(dg)

