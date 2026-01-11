Zatrzymano 25-latka, który więził młodą kobietę i znęcał się nad nią

Fot. policja

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie prowadzą czynności w sprawie podejrzenia znęcania się psychicznego i fizycznego nad 23-letnią kobietą. Z dotychczasowych ustaleń przekazanych przez policję wynika, że „do zdarzeń miało dochodzić w okresie od czerwca 2025 roku do stycznia 2026 roku w jednym z mieszkań, gdzie pokrzywdzona zamieszkiwała wspólnie z partnerem”.

Kobieta - od 3 stycznia 2026 roku - miała być przetrzymywana w mieszkaniu wbrew swojej woli.

„W tym czasie była narażona na przemoc fizyczną i psychiczną, polegającą m.in. na biciu oraz poniżaniu. W trakcie jednego ze zdarzeń sprawca miał spowodować u pokrzywdzonej obrażenia maczetą w wyniku czego powstała ok. 8 cm rana cięta głowy. Ustalono także, że kobieta jest w ciąży, a partner usiłował przerwać ten stan poprzez uderzanie kobiety bezpośrednio w brzuch” - informuje policja.

Zdesperowanej kobiecie (7 stycznia 2026 roku) udało się opuścić mieszkanie przez balkon. Następnie dotarła do rodziny. Stamtąd - po zaalarmowaniu służb - została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.

Następnego dnia policjanci zatrzymali podejrzanego, który ukrywał się w mieszkaniu kolegi.

„25-latek usłyszał między innymi zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad partnerką, pozbawienia jej wolności i przetrzymywania przez 4 doby oraz usiłowania przemocą przerwania ciąży. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące” - czytamy w komunikacie.

oprac. (ip)

