Niedziela, 11 stycznia 2026 r. 
REKLAMA -2 szczecin
REKLAMA

Zatrzymano 25-latka, który więził młodą kobietę i znęcał się nad nią

Data publikacji: 11 stycznia 2026 r. 10:42
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2026 r. 10:52
Zatrzymano 25-latka, który więził młodą kobietę i znęcał się nad nią
Fot. policja  

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie prowadzą czynności w sprawie podejrzenia znęcania się psychicznego i fizycznego nad 23-letnią kobietą. Z dotychczasowych ustaleń przekazanych przez policję wynika, że „do zdarzeń miało dochodzić w okresie od czerwca 2025 roku do stycznia 2026 roku w jednym z mieszkań, gdzie pokrzywdzona zamieszkiwała wspólnie z partnerem”.

REKLAMA

Kobieta - od 3 stycznia 2026 roku - miała być przetrzymywana w mieszkaniu wbrew swojej woli.

„W tym czasie była narażona na przemoc fizyczną i psychiczną, polegającą m.in. na biciu oraz poniżaniu. W trakcie jednego ze zdarzeń sprawca miał spowodować u pokrzywdzonej obrażenia maczetą w wyniku czego powstała ok. 8 cm rana cięta głowy. Ustalono także, że kobieta jest w ciąży, a partner usiłował przerwać ten stan poprzez uderzanie kobiety bezpośrednio w brzuch” - informuje policja.

Zdesperowanej kobiecie (7 stycznia 2026 roku) udało się opuścić mieszkanie przez balkon. Następnie dotarła do rodziny. Stamtąd - po zaalarmowaniu służb - została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.

Następnego dnia policjanci zatrzymali podejrzanego, który ukrywał się w mieszkaniu kolegi. 

„25-latek usłyszał między innymi zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad partnerką, pozbawienia jej wolności i przetrzymywania przez 4 doby oraz usiłowania przemocą przerwania ciąży. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące” - czytamy w komunikacie.

oprac. (ip)

REKLAMA

Komentarze

kurier codzienny
2026-01-11 11:37:10
środowisko lewicowe może nie popiera przemocy wobec kobiet( choc błyskawic nie widziałm jak urzędniczki były prowdzone w kajdankach zespolonychi musiały potrzeby fizjologiczne przy asyście strazników czy matka tez tak była prowadzona na pogrzeb swojego dziecka) ale popiera aborcję w kazdej chwili.
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Biskup
2026-01-11 11:18:53
Atmosfera świat mu się lekko przedłużyła.
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

-2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA