Zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z truciem psów w Szczecinie

sprawiedliwość

2024-05-27 17:52:54

Tylko że na razie nie ma się z czego cieszyć. O czym artykuł nie wspomina(a co napisało wSzczecinie) to ze gościu usłyszał tylko jeden zarzut, nie związany z truciem psów, i wypuszczony do domu. Będzie odpowiadał z wolnej ręki a jedyny środek zapobiegawczy, to dozór policyjny. Czyli ze koleś nie dość że nie usłyszał żadnych poważnych zarzutów, to jeszcze pozostaje na wolności mając możliwość zacierania śladów i kontynuacji zbrodniczego procederu. Brawo służby za kolejny przykład bezradności