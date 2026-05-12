Wtorek, 12 maja 2026 r. 
Zatrucie na pływalni Politechniki Morskiej (akt. 1)

Data publikacji: 12 maja 2026 r. 16:24
Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2026 r. 19:15
Zatrucie na pływalni Politechniki Morskiej
Fot. (arch.) Ryszard Pakieser  

Na pływalni przy ul. Teofila Starzyńskiego (róg z ul. Wawelską) doszło do zatrucia substancją chemiczną w trakcie konserwacji basenu.

Jak przekazał st. kpt. Bartosz Janicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, jeden z pracowników basenu poczuł się źle w wyniku działania substancji. Pływalnię zabezpieczają służby, w tym straż pożarna. Basen jest zamknięty, a znajdujące się w nim osoby musiały opuścić budynek.

Jak poinformowała nas Anna Malec, rzecznik prasowa Politechniki Morskiej, pracownik techniczny obsługi basenu poczuł się źle podczas odpowietrzania pompy do chloru. - Na basenie nie doszło do wycieku substancji chemicznej - podkreśla rzeczniczka,
 
(aj)

