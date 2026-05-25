Zarzuty o przywłaszczenie blisko 2 mln zł dla byłego skarbnika koła łowieckiego

Fot. Dariusz GORAJSKI

Były skarbnik koła łowieckiego, mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut przywłaszczenia ponad 1 mln 900 tys. zł w okresie od 2016 do 2025 roku.

REKLAMA

– Mężczyzna, korzystając z pełnionej przez siebie funkcji skarbnika koła i posługując się przywłaszczonymi dokumentami zlecał przelewy bankowe na swój własny rachunek – poinformowała nas Julia Szozda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Mężczyźnie postawiono zarzuty między innymi związane z działaniem na szkodę organizacji oraz przywłaszczeniem mienia znacznej wartości. Na tym jednak nie koniec. Byłemu skarbnikowi koła łowieckiego postawiono także jeszcze jeden zarzut. Według śledczych miał posiadać broń palną bez wymaganego zezwolenia.

Sprawa wyszła na jaw w 2024 roku. Mężczyzna został zatrzymany 19 maja br. Za zarzucane mu czyny (przywłaszczenie mienia, przywłaszczenie dokumentów i posiadanie broni palnej bez zezwolenia) grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności. ©℗

(CK)

REKLAMA