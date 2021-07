Zarzuty dla gangsterów i... adwokata

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, którą miał kierować Tomasz S. ps. "Bąbel", usłyszały kolejne cztery osoby. Problemy z prawem ma także jego adwokat.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie informuje: "Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne 4 osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”. Grupa funkcjonowała w okresie od 2015 do 2019 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach. W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono środki odurzające i substancje psychotropowe, przedmioty służące do porcjowania, ważenia i pakowania narkotyków. W ostatnim czasie zarzuty usłyszał również adwokat Tomasza Sz. ps. „Bąbel”. Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił dotychczasowemu obrońcy Tomasza Sz. ps. „Bąbel” – adw. Jackowi S. zarzut utrudniania postępowania karnego. Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności".

Jacek S. w tej chwili nie może wykonywać pracy adwokata, został zawieszony. Łącznie w sprawie Tomasza S. zarzuty usłyszało już 37 osób

Śledztwo jest wielowątkowe. Dotyczy co najmniej 4 zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Szczecinie oraz w innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym Kamieniu Pomorskim, jak również Szwecji i Norwegii. Z ustaleń postępowania wynika, że grupy te ścierały się w konkurencyjnej walce o wpływy i zyski, w tym pochodzące z tytułu handlu narkotykami.

Do tej pory prokurator przedstawił zarzuty 37 osobom związanym z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. Wobec 15 z nich prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

(as)